إقفال سوبرماركت وإنذار مخالفين

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تابعت مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق، "تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وخصوصا في جزين حيث اقفلت سوبرماركت بالشمع الاحمر، وسوبرماركت اخرى في قضاء النبطية، ونظمت محاضر ضبط في حق العديد من المخالفين". وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها.



واكدت وزارة الاقتصاد "استمرارها في ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص".



ويتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين تبلغت الوزارة اسماءهم.