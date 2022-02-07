اللجان المشتركة أقرت اقتراح المنافسة

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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير الاقتصاد أمين سلام وعدد كبير من النواب، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.



اثر الجلسة صدر البيان التالي: "تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، على اثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على احدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحلت المادة الخامسة الى الهيئة العامة للمجلس".