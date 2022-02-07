جولة لمفتشي الاقتصاد.. محاضر ضبط وختم بالشمع الاحمر

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تنفيذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق. ففي جزين، اقفل المراقبون سوبرماركت بالشمع الاحمر.

وفي قضاء النبطية، أقفلوا سوبرماركت، ونظموا محاضر ضبط بحق العديد من المخالفين. وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها. وفي بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، نظّم المراقبون محاضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت وعدد من أصحاب محطات وقود لاحتكار مادة المازوت، بمؤازرة جهاز أمن الدولة وشرطة البلدية. تؤكد الوزارة استمرارها بضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين الى القضاء المختص.

ويتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين بُلّغت بأسمائهم الوزارة.