الرئيس عون عرض لحقوق العسكريين وترسيم الحدود مع وزير الدفاع ولمعطيات خطة الكهرباء والاتصالات مع البنك الدولي مع وزير الطاقة

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية تناولت الأوضاع العامة وشؤون عدد من الوزارات.

وزير الطاقة والمياه

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي اطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء .

وأوضح الوزير فياض انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن. كما تناول البحث ملاحظات الوزير فياض على مشروع الموازنة.



وزير الدفاع

وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي بحث معه في حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين في اليومين المقبلين.

وأوضح الوزير سليم انه بحث أيضا مع الرئيس عون في قضايا إدارية تتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية لا سيما موضوع التلزيمات والحاجات اللوجستية.



النائب السابق نعمة الله ابي نصر

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح النائب السابق ابي نصر انه وضع رئيس رئيس الجمهورية في أجواء الدعوى التي تقدمت بها الرابطة امام مجلس شورى الدولة لابطال قرار وزير العمل رقم 96/1 تاريخ 25/11/2021 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط.



وقال انه تمنى في اطار آخر، على رئيس الجمهورية العمل على اصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ القانون رقم 50/17 الصادر بتاريخ 7/9/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2017 مع أسبابه الموجبة والقاضي بانشاء محافظة كسروان الفتوح جبيل. ولفت الى انه جاء في الأسباب الموجبة للقانون: ان الانماء المتوازن لا يتحقق الا بتطبيق اللامركزية الإدارية لتفعيل دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بما فيه اللاحصرية الإدارية الموسعة التي تسهل وصول المواطنين الى الخدمات الإدارية. وعليه لا بد من انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان يكون مركزها مدينة جونيه وتشمل قضاءي كسروان الفتوح وجبيل وتحوي كل الدوائر والمؤسسات الرسمية الادارية والقضائية والتربوية والصحية والأمنية والمالية وسواها مما تتألف منه بقية المحافظات، وذلك اسوة بمحافظة النبطية في الجنوب ومحافظة بعلبك الهرمل في البقاع ومحافظة عكار في الشمال.



واذ شدد النائب السابق ابي نصر على ان لا سبب لعدم اصدار المراسيم التطبيقية والتنفيذية لمحافظة كسروان الفتوح جبيل، فانه ذكر انه سبق ان تقدم بمشروع القانون ذي الصلة في أيار 2003 وقد استلزم إقراره 14 سنة، فيما مضى على صدور القانون خمس سنوات من دون اصدار المراسيم التطبيقية حتى الساعة.



وتمنى ان يرصد في الموازنة ما يقتضي التنفيذ اذا لزم الامر، لافتا الى ان الرئيس عون وعد بمتابعة هذا الموضوع.