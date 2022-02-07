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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 شباط 2022

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الأخبار: الصدر - السيستاني: احتكاك أوّل

ملاحقة سلامة: ألمانيا تنضم رسمياً

هوكشتين في بيروت غداً: حلّ للحقول المشتركة مقابل خط الـ29

الجمارك ترفع الأجور: تصرف حين تغيب الدولة!

 

 

 


الديار: حدث خطر وكبير قد يحصل يضرب الاستقرار ويرفع الدولار بجنون
الرئيس عون وغادة عون يريدان سجن رياض سلامة بتقديمه كبش محرقة لتغطية الفساد والسرقات عند 90% من المنظومة السياسية
ميقاتي اجتمع مع عون وطلب منه التراجع وايجاد حل ورئيس الجمهورية لم يعطِ بعد جوابه

 

 

 


نداء الوطن: الراعي يرسم "خطاً أحمر" حول سلامة: "ضعوا حدّاً" لغادة عون
مؤامرة "تطيير" الانتخابات تابع... 8 آذار تطرح "التأجيل سنة"!

 

 

 



البناء: تعاون روسيّ صينيّ في النفط والغاز… وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران / هوكشتاين الى بيروت… ومقاربة جديدة لتحريك مسار التفاوض / الراعي مدافعاً عن سلامة: لا يجوز تحميل فرد مسؤوليّة الفساد /

 

 

 


اللواء: البند 16 يُهدّد مجلس الوزراء غداً.. وانطلاق التحالفات في الجنوب والبقاع
مجلس الأمن يُراقب مجرى الانتخابات ويطالب بإصلاحات فورية للحصول على دعم!

 

 

 

 

الجمهورية: أسبوع الموازنة والترسيم... والتباينات

التغيير أتٍ لكن لبنان غير جاهز

 

 



النهار: هل يأتي هوكشتاين بما يحيي المفاوضات؟

 

 

 

 

?l'orient le jour: Passeports : le nouveau site de la SG est-il vraiment sûr 

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