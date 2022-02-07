عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 شباط 2022

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الأخبار: الصدر - السيستاني: احتكاك أوّل

ملاحقة سلامة: ألمانيا تنضم رسمياً



هوكشتين في بيروت غداً: حلّ للحقول المشتركة مقابل خط الـ29



الجمارك ترفع الأجور: تصرف حين تغيب الدولة!







الديار: حدث خطر وكبير قد يحصل يضرب الاستقرار ويرفع الدولار بجنون

الرئيس عون وغادة عون يريدان سجن رياض سلامة بتقديمه كبش محرقة لتغطية الفساد والسرقات عند 90% من المنظومة السياسية

ميقاتي اجتمع مع عون وطلب منه التراجع وايجاد حل ورئيس الجمهورية لم يعطِ بعد جوابه



نداء الوطن: الراعي يرسم "خطاً أحمر" حول سلامة: "ضعوا حدّاً" لغادة عون

مؤامرة "تطيير" الانتخابات تابع... 8 آذار تطرح "التأجيل سنة"!





البناء: تعاون روسيّ صينيّ في النفط والغاز… وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران / هوكشتاين الى بيروت… ومقاربة جديدة لتحريك مسار التفاوض / الراعي مدافعاً عن سلامة: لا يجوز تحميل فرد مسؤوليّة الفساد /



اللواء: البند 16 يُهدّد مجلس الوزراء غداً.. وانطلاق التحالفات في الجنوب والبقاع

مجلس الأمن يُراقب مجرى الانتخابات ويطالب بإصلاحات فورية للحصول على دعم!

الجمهورية: أسبوع الموازنة والترسيم... والتباينات

التغيير أتٍ لكن لبنان غير جاهز





النهار: هل يأتي هوكشتاين بما يحيي المفاوضات؟

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