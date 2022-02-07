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أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 شباط 2022

7
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تقول دراسات إحصائية لانتخابات المغتربين أنه في ضوء تباعد المسافات بين مدن المهجر وصعوبة تمويل إقامة مراكز انتخابية، يرجّح ان وزارة الخارجية ستطلبها من الجاليات فإن نسبة المشاركة لن تصل الى 100 ألف مقترع منهم 20% فقط من خارج الاقتراع التقليدي وتأثيرهم سيكون محدوداً.

 

خفايا
خصصت السفارة الأميركية ورشة عمل لعدد من الناشطين وشركات متخصصة بالانتخابات لدراسة إمكانية إحداث خرق في أي من مقاعد ثنائي حركة أمل وحزب الله، وخلصت الى نتيجة مفادها أن الثنائي سيضمن 27 مقعداً من 27 من مقاعد الطائفة اضافة لتجيير ما يكفي لتأمين حسم مصير عشرة مقاعد للحلفاء.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

مع تسريب المعلومات حول شبكات تجسّس إسرائيلية واعتقال أمن حزب الله مسؤولاً في تركيبته التنظيمية تساءلت مصادر متابعة لماذا لم يتمّ تسليم هذا المتهم إلى فرع المعلومات أو إلى القضاء وهي ليست المرة الأولى التي يحقّق فيها الحزب مع عناصره ولا يسمح بتوقيفهم.

 

ذكر ان شخصية مقربة من بعبدا نصحت سفارة دولة كبرى بأن لا تشمل زيارة ضيف أجنبي وزيرا سياديا.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يلعب سفير دولة عربية كبيرة دوراً ناشطاً في متابعة التطورات التي أعقبت تعليق رئيس تيار المستقبل العمل السياسي له ولتياره ومناصريه عشية الإنتخابات النيابية!


لغز
تجري إتصالات على مستوى عالٍ لإيجاد مخرج لمذكرة الجلب التي أصدرتها القاضية عون بحق حاكم البنك المركزي وحددت تنفيذها في منتصف الشهر الحالي!

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