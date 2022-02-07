الأخبار: سوريا تفتح الباب أمام الموز اللبناني

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الأخبار: أقرّت سوريا تدبيراً يتيح زيادة واردات الموز اللبناني إليها خلال الفترة المقبلة.



والتدبير السوري هو «موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي (لكل طن من الموز المصدّر إلى سوريا) من 850 دولاراً إلى 500 دولار»، وفق وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، الذي أبلغ نظيره اللبناني أيضاً «موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلاً من 250 طناً».

وكان الوزيران قد التقيا في بغداد ضمن فعاليات «مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى». وخلاله، شكر الحاج حسن «سوريا الشقيقة على الدعم والتسهيلات بما يخص الزراعة من أغراس لإعادة التشجير»، داعياً إلى «أن يكون التعاون السوري اللبناني الزراعي أرضية للتعاون العربي العربي لما فيه مصالح الشعب الشقيق».

وتوافق الجانبان على «تجديد الاتفاقيات الزراعية بين البلدين لتتماشى مع التطورات العلمية ولمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان وسوريا». كما تمّ الاتفاق على «تشكيل لجان فنيّة بين الوزارتين».

وكان الحاج حسن قد زار سوريا، الشهر الفائت، من أجل بحث العلاقات الزراعية السورية اللبنانية المشتركة، وتنظيم آليات نقل البضائع الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية (ترانزيت).