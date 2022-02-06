سلام: نعمل على رفع قيمة الغرامات بحق المحتكرين

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أشار وزير الإقتصاد أمين سلام أنَّ, "عدد كبير من التجار والمستوردين يتلاعبون بالأسعار وقد أخذنا هذا الأسبوع إجراءات أقسى من العادة ولجأنا إلى القضاء "متل ما وعدنا".



وفي حديثٍ له لقناة "الجديد" قال سلام: "القيمة المالية لمحاضر الضبط بحق المحتكرين لا تزال ضئيلة ولكننا نعمل على رفع قيمة الغرامات وصولاً إلى حد التوقيف بحق المخالفين".



وأضاف, "هناك "تجار كبار" تم تسطير محاضر ضبط بحقهم وإن ثبت بالتحقيقات تعمدهم التلاعب بالأسعار سنلجأ إلى التدقيق بحسابات هذه الشركات وقد نصل إلى قرارات قضائية بحقهم وسيجري توسيع إيطار العمل بالتعاون مع وزارة المالية".

وتابع, "تأجيل الجلسة الحكومية إلى يوم الخميس تم لإعادة وضع بعض الأرقام ودراستها ومن المنتظر أن يتم بت الموازنة في هذه الجلسة".