مدرّبو اللبنانية: لن نستكين قبل الوصول الى جميع حقوقنا المسلوبة

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أصدر مدربو الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:



"بعد الاضراب التحذيري المحق الذي قمنا فيه نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 طالعنا التفتيش بطلب من رئاسة الجامعة بإستجوابات يطلب فيها تبرير الغياب عن الكلية بدلا من مناقشة مطالبنا المحقة. من هنا يهمنا التأكيد على التالي:

أولا: إن سياسة التخويف لم تعد تجدي نفعا في ترهيب المدربين وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ثانيا: إن الحفاظ على إستمرارية الحياة الجامعية وتطويرها يبدأ من إعطاء الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة بدل الإستنسابية الكبيرة الحاصلة في موضوع المساعدات وغيرها من الملفات.

ثالثا: قلناها سابقا ونقولها اليوم إننا لن نستكين قبل الوصول إلى جميع حقوقنا المسلوبة لضمان انتظام هذا الصرح الذي نرى فيه المكان الوحيد لتعليم أبنائنا.