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بعدما استعاد وديعته.. بيان عن عبدالله الساعي وعائلته

6
FEBRUARY
2022
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صدر عن عبدالله الساعي وعائلته البيان الآتي:
نتيجة الازمة المالية والاقتصادية الاخيرة التي عصفت بلبنان وتأثيرها المباشر على اموال المودعين في المصارف والضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي تزامنت مع هذه الازمة التي أرغمت الشاب عبدالله على هذا السلوك للحصول على ماله وتداعياتها على المصرف والموظفين.

وان العائلة تؤكد حرصها الشديد على كرامة موظفي بنك BBAC وعلى سلامتهم وان الله قدر ما شاء فعل وان المصرف ليس خصمهم وكذلك الموظفين خاصة وان المصارف كانت الحامية لاموال المودعين وان عبدلله ليس بمجرم او قاتل او سارق ولم يكن بنيته اطلاقا ارتكاب اي جرم بل ما قام به هو الوصول الى ماله فقط دون الحاق الاذية او الضرر بأي كان خاصة واننا نعتبر بنك بيروت والبلاد العربية وموظفيه خطا أحمر وكراماتهم وسلامتهم فوق كل الاعتبار لا سيما الموقف  الاخير نهار الجلسة الاخيرة وموافقتهم على ترك عبدالله واطلاق سراحه ويصنف هذا الموقف في خانة المواقف المشرفة والاخلاقية التي تدل على الشهامة والمسامحة واننا نكرر اعتذارنا مجددا من ادارة المصرف ومن كامل الموظفين وعائلاتهم عن التصرف الذي بدر من عبدالله مؤخرا مثمنين قرار المصرف والموظفين بعدم متابعة الشكوى ضده والصفح عنه سائلين المولى عز وجل ان تزول هذه الازمة عن بلدنا الحبيب وان لا تتكرر هذه الحادثة مع مصارف أخرى من قبل اي كان وان يكون القضاء هو الملاذ الامن والمرجع الاوحد لوصول كل ذي حق الى حقه .

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