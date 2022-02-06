الحاج حسن إلتقى نظيره السوري في بغداد

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التقى وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن نظيره السوري محمد حسان قطنا، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الادنى الذي يعقد في بغداد. وأكد الوزير السوري على العلاقات الاخوية مع لبنان، مشيدا بالتعاون الأخوي بين وزارتي الزراعة في البلدين. كما وبلغ قطنا، الحاج حسن موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي (اي كل ارسالية مصدرة إلى سوريا) من 850 دولارا الى 500 دولار بالإضافة الى موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلا من 250 طنا.

من جهته الحاج حسن شكر "سوريا الشقيقة على الدعم والتسهيلات بما يخص الزراعة من اغراس لاعادة التشجير"، داعيا الى ان يكون التعاون السوري اللبناني الزراعي "أرضية للتعاون العربي العربي لما فيه مصالح الشعب الشقيق على أمل أن يكون هذا التعاون بداية لتجاوز الجراح التي خلفتها السنوات العشر الاخيرة". وأكد ان "تعافي سوريا هو تعاف للأمة العربية التي فقدت وزنها على الساحة الاقليمية والدولية من جراء الإنقسام والاقتتال".



كما توافق الجانبان على تجديد الإتفاقيات الزراعية بين البلدين لتتماشى مع التطورات العلمية ولمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان وسوريا. وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية بين الوزارتين.