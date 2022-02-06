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بعدما أثارت تصريحاته السابقة جدلاً، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون للـtayyar.org أنه حين أدلى بما أدلى به عن قيادة التيار كان مزاجه معكّراً بعد أنباء وردته عن موضوع الانتخابات النيابية في دائرة الشوف تحديداً. وأمل عون في أن يتم وضع حدّ لكل ذلك، وتمنّى على قيادة التيار حسم وتسمية مرشحي التيار لأننا على بُعد ثلاثة أشهر من الانتخابات حتى نكثّف العمل الدؤوب للحفاظ على قوّتنا ووجودنا في المنطقة".

وقال:"كوني نائب من الشوف ومن الدامور تحديداً كانت ردّة الفعل هذه بناء على تحرّكات في الدامور متعلّقة بالترشيحات وهو أمر أزعجني". وأضاف عون لموقعنا:"أعتبر أن ما حصل قد مرّ والوزير باسيل هو أكثر من يعرف ماريو عون بنضاله ومسيرته وقد رافقني بها وأنا وإياه من أول الوزراء الذين سمّاهم التيار وأيضا ترافقنا في مشوار النيابة".

وأضاف عون:"عندي معزّة خاصة لجبران فنحن ربينا سياسياً واجتماعياً معاً... ولا أرضى أيّ خلاف مع قيادة التيار والله ينجّينا من ساعات التعصيب وردّات الفعل التي لا تكون في مكانها".