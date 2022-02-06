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بهاء الحريري: دعم المملكة للشعب اللبناني هو نهج راسخ في تاريخ العلاقات بين البلدين

6
FEBRUARY
2022
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أعلن رجل الأعمال بهاء الحريري بعد ترشحه للانتخابات النيابية، ترحيب بلاده بكل المساعدات وعلى وجه الخصوص المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، مشيداً بذات الوقت بوقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانب شعب بلاده.

وأكد الحريري في حوار خاص لصحيفة “اليوم” اهمية ترتيب البيت اللبناني للتأكد من أن هذه المساعدات تذهب مباشرة الى المحتاجين وليس الى البيروقراطيين الفاسدين.

وقال إنه عازم على المشاركة في الانتخابات المقبلة في شهر أيار كونها نقطة محورية في تاريخ لبنان، وإن الشعب اللبناني لا يريد فقط قيادة جديدة غير ملوثة بالفساد المستشري، بل يطالبون بذلك.

وأكد الحريري إدانته للهجمات الأرهابية التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، مشيراً الى أن هجمات الحوثي تعتبر تحدياً لكل القوانين والمواقف الدولية.

وختم الحريري مؤكدا دعم المملكة للشعب اللبناني هو نهج راسخ في تاريخ العلاقات بين البلدين.

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