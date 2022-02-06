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الان عون للـtayyar.org في ذكرى تفاهم مار مخايل:"لا يمكن العيش على نجاحات الماضي، و"حليف الحليف" واقع سياسي"

6
FEBRUARY
2022
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في ذكرى تفاهم مار مخايل أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون للـtayyar.org ردّاً على سؤال حول جديّة إعادة النظر بتفاهم مار مخايل لتطويره، أن تطوير هذا التفاهم ممرّ إجباري لنأخذ بعين الاعتبار كلّ ما وصلنا اليه من تحديّات طرأت لم تكن موجودة في حينه. وأشار عون الى أن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً هو تجربة السلطة وأين حصل إخفاق في تحقيق بعض الأمور، و"علاقة التيار وحزب الله مثل أي علاقة هي بحاجة لتطوير وتحديث ولا يمكن للأمور أن تسير بالعواطف". وقال:"هناك واقع معيّن وتحديّات وأزمات ومشاكل وانهيارات حصلت نحن ملزمون بالتطرق اليها وايجاد الحلول لها حتى يكون التفاهم على قدر التحديات الحالية من دون أن يكون هناك فكّ له".

وأضاف عون:"بنينا خلال السنوات الماضية رصيد ثقة كبير من جراء تجربة طويلة والأمر مهمّ وضروري ولكن في الوقت نفسه يجب البناء على هذه التجربة لايجاد طرق معالجة مشاكل اليوم والغد وليس العيش على نجاحات الماضي".

وماذا عن التحالف الانتخابي؟ يجيب عون بأن هذا التحالف وارد جدّاً وهو قيد الدرس والنقاش ضمن إطار النقاشات والحوارات والتحضيرات وتقييم الدوائر والاحصاءات التي تحصل و"نحن نترقّب تطوّر الأمور بعد حسم الترشيحات وحسم التحالفات وتركيب اللوائح... هو مسار متقدم حتى لو لم يُحسم بشكل نهائي، والتحالف أمر وارد جداً".

ولدى سؤال عون عن "حليف لحليف" يقول:"إنه واقع موجود ونتعاطى معه على هذا الأساس، وحركة أمل مع حزب الله في الانتخابات جسم واحد وبالتالي أي تعاطي انتخابي مع الحزب في الانتخابات سيكون حكماً تعاطياً مع الثنائي... فهل يا ترى هذا الامر وارد رغم التباعد السياسي مع الحركة؟ نعم هناك إشكالات كبيرة وفي الوقت نفسه هناك واقع انتخابي واعتبارات حواصل وهذه الامور تُبحث والتيار لم يَحسم بعد أيّ اتجاه، وكلما تقدم الوقت كلّما اتضحت الصورة أكثر".

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