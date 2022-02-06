living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: كلما زدنا تعملقاً، زدتم تقزّماً ولو ظننتم أنفسكم فِيَلة‎‎

6
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة انتفاضة ٦ شباط:
كلما زدنا تعملقاً، زدتم تقزّماً ولو ظننتم أنفسكم فِيَلة ..
كل المجد والخلود لشهداء المرابطون الأبرار على محور المتحف-البربير خلية جامع عبد الناصر أسود الميدان في هذا اليوم المجيد ..
المجد والخلود لكل العاملين في صوت لبنان العربي الذي يفتقد أصواتهم الوطنية اليوم كل الوطنيين في زمن الطوائفية والمذهبية الإعلامية ومحطات البيع والشراء في سوق النخاسة السياسية اللبنانية ..
ويكفينا شرفاً قيادة وقاعدة أننا رفضنا أن نجعل من بنادقنا التي قاتلنا بها يهود التلمود على أبواب بيروت بنادق ارتزاق للمشاركة في الحكم مع من يدفع ويدير ..
كلما زدتم نفاقاً وكذباً وتزويراً للتاريخ كلما زدنا وفاءً وصدقاً لثوابتنا ومبادئنا الوطنية والقومية ..
واليوم يكفينا شرفاً أننا سنظل نرفع في ذكرى انتفاضة ٦ شباط عنواناً وحيداً نحاربكم به أيها المذهبيون الفاسدون والمفسدون "من أين لكم هذا" و "يلي استحوا ماتوا" ..
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout