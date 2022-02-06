حمدان: كلما زدنا تعملقاً، زدتم تقزّماً ولو ظننتم أنفسكم فِيَلة‎‎

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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة انتفاضة ٦ شباط:

كلما زدنا تعملقاً، زدتم تقزّماً ولو ظننتم أنفسكم فِيَلة ..

كل المجد والخلود لشهداء المرابطون الأبرار على محور المتحف-البربير خلية جامع عبد الناصر أسود الميدان في هذا اليوم المجيد ..

المجد والخلود لكل العاملين في صوت لبنان العربي الذي يفتقد أصواتهم الوطنية اليوم كل الوطنيين في زمن الطوائفية والمذهبية الإعلامية ومحطات البيع والشراء في سوق النخاسة السياسية اللبنانية ..

ويكفينا شرفاً قيادة وقاعدة أننا رفضنا أن نجعل من بنادقنا التي قاتلنا بها يهود التلمود على أبواب بيروت بنادق ارتزاق للمشاركة في الحكم مع من يدفع ويدير ..

كلما زدتم نفاقاً وكذباً وتزويراً للتاريخ كلما زدنا وفاءً وصدقاً لثوابتنا ومبادئنا الوطنية والقومية ..

واليوم يكفينا شرفاً أننا سنظل نرفع في ذكرى انتفاضة ٦ شباط عنواناً وحيداً نحاربكم به أيها المذهبيون الفاسدون والمفسدون "من أين لكم هذا" و "يلي استحوا ماتوا" ..