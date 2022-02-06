سلام يعلن رسميا رفع تركيا الحظر عن استيراد خردة المعادن: تؤمن للبنان ما يقارب ١٠٠ مليون دولار فريش سنويا

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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، رسمياً، رفع تركيا الحظر عن استيراد خردة المعادن (Scrap Metals) من لبنان، مما يؤمن حوالي ١٠٠ مليون دولار سنوياً للبنان من الفريش دولار.

وقال سلام: "خلال إجتماعي في انقرة مع وزير التجارة التركي محمد موش ووزير الداخلية سليمان صويلو رئيس اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-التركية ووزير الخارجية مولود جاووش اوغلو، في إطار زيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الى أنقرة على رأس الوفد الوزاري، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها من أجل رفع نسبة التبادل التجاري إلى مستويات أكبر مما تحقق حتى الآن، وأولينا أهمية لوضع اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. واتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في أقرب وقت. وقد أعرب الجانب التركي بتوصية من الرئيس رجب طيب أردوغان عن استعداد الشركات التركية بدء تنفيذ مشاريع هامة في مجال البنية التحتية، بما فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت".

أضاف: نتيجة هذه اللقاءات الثنائية نجحنا، في المرحلة الاولى، في رفع الحظر عن تصدير خردة المعادن الى تركيا، مع الإشارة الى أن الحظر حرم الاقتصاد اللبناني ما يقارب ١٠٠ مليون دولار أميركي عائدات تصدير سنوياً منذ عام ٢٠١٨ بحسب ارقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية.قبل فرض الحظر سنة ٢٠١٨ كان لبنان يصدر الى تركيا أكثر من ٤٠٪؜ من مجموع خردة المعادن المصدرة، مؤمناً ما يقارب ١٠٠ مليون دولار سنوياً للاقتصاد اللبناني.

وتابع سلام: " لقد تواصل معي الوزير موش وأعلمني ان القرار أصبح رسمياً، ويمكن للبنان العودة فوراً الى تصدير خردة المعادن. هذه الخطوة الايجابية بإمتياز من تركيا تدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة جداً يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من ازمته الحادة تمهيداً لاستكمال مسيرة التعافي والاصلاح نحوا لبنان الجديد وجهة الاستثمار والازدهار والتألق ".