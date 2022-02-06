بعد الحادث الذي تعرضت له باخرة المازوت القادمة من تركيا..وزير الأشغال يوّضح

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أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر "تويتر", كاتبا, "الباخرة "pyxis epsillon" القادمة من مرفأ "aliaga" في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة ب 42 الف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية".



وأضاف, "مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي".

وتابع, "على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غداً الاثنين"



