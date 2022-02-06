باخرة محمّلة بالمازوت تعرّضت لحادث بحري قرب عمشيت

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أفادت معلومات للـ mtv أن "باخرة تحمل 42 ألف طن مازوت تعرّضت لحادث بحريّ قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية ممّا سيؤخّر عملية إفراغها ويؤدّي إلى نقص بمادة المازوت في الأسواق ومصدر متابع قال إنّ هكذا نوع من البواخر كان من الأفضل إفراغ حمولتها قرب خزانات الدورة لأنّ عمق المياه مناسب جداً."

في السياق نفسه، أشارت الـ LBCI بأن "المازوت الموجود داخل الباخرة التي تعرضت لحادث لم يتأثر، وهناك محاولات لنقل الباخرة الى بيروت من اجل تفريغها". وكانت قد وصلت باخرة لمنشآت النفط منذ يومين، ولكن رداءة الطقس حالت دون تفريغها. وفي حال تم تفريغ الباخرتين في اليومين المقبلين، فلن نكون أمام أزمة شح مازوت.