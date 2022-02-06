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ما حقيقة تأثر لبنان بعاصفة ثلجية في الأيام المقبلة؟

6
FEBRUARY
2022
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تتداول مواقع اخبارية أخباراً غير دقيقة عن عاصفة ثلجية ستضرب لبنان في الأيام المقبلة، غير أن التوقعات الرسمية تشير إلى طقس شتوي اعتيادي وأن مستوى تساقط الثلوج لن يتدنى الى ارتفاعات منخفضة.

في هذا السياق، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن طقساً متقلّباً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، ويتاثّر لبنان بدءاً من ليل الثلاثاء بمنخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة باردة.

الطقس المتوقع في لبنان:


الأحد:
غائم جزئيّاً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٥٠٠م.


الإثنين:
غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. كما نحذّر من خطر تكوّن الجليدعلى الطرقات الجبلية التي تعلو ١٧٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.


الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.


الأربعاء:
قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ٦٠كلم/س دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيّاً إلى غائم مع أمطار اعتباراً من فترة الظهيرة تشتدّ غزارتها أحياناً مع عواصف رعديّة وثلوج على ارتفاع ١٩٠٠م، ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجيّ لتلامس ليلاً ١٢٠٠م.

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