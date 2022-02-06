living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا حصل في لوكسمبورغ؟ (بقلم حسن أحمد خليل)

6
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حسن أحمد خليل - تجمع استعادة الدولة -

صدر حكم ادعاء وملاحقة ضد رياض سلامة من لوكسمبورغ وهناك ست دول أخرى تحقق في حساباته وملفاته بدقة.

هل القرار سياسي بامتياز لان ميول المدعي العام هناك عونية، وينسق مع القضاة الذين تجراوا في لبنان؟
هل سيركب "الزعيم" هليكوبتر الجيش التي لا تصل إلى لوكسمبورغ، وعندها سيتبرع زميله الرئاسي له بطائرته الخاصة، ليصل ويهدد هناك بفرط الاتحاد الأوروبي اذا استمر الادعاء؟ ام ستخرج قوافل الموتوسيكلات "شيعة شيعة من أجل رياض سلامة في شوارع لوكسومبورغ؟
من يعلم؟ قد يخرج كبار القضاة اللبنانيين من مدعي عام تمييزي ومدعي عام مالي يعتبرون ان القضاء الأوروبي مسيس يتبع لنفوذ الفساد، عكس القضاء اللبناني المشهور بنزاهته واستقلاله؟
هل سيفجر نواب حزب المصارف فجورهم في المجلس النيابي، ويتوعدون زملائهم في البرلمان الأوروبي بالانسحاب وتهديد اليورو، لأنهم يتجراون على "الكبار"، كما فعلوا مع وزيرة العدل السابقة؟
هل ستهدد المصارف اللبنانية مثلا بوقف السماح للمصارف الاوروبية بسحب الليرة؟

نقول مرة أخرى: انتم وكل منظومتكم وميليشياتكم وفجوركم وطمعكم، اوهن من بيت العنكبوت. لقد اصبحتم مسخرة المجتمع الدولي، وجعلتم لبنان في درجة أسوأ الدول فسادا. لقد ضربكم الغرور ان تعتقدوا انكم تتشاطرون على البنك الدولي وصندوق النقد.

كلمة لصحافتكم وتلفزيوناتكم وأصحاب المواقع الإلكترونية وصحافييكم وخبراءكم: شو مقدمة النشرة اليوم؟ شو التعليمة اللي حتوزعوها لما تفتحوا لهم الشاشات؟ مؤامرة عونية في أوروبا؟ مؤامرة رجال أعمال من طوائف للانقلاب على النفوذ المسيحي مثلا؟
والله قرشين من سفارة ما لتنسوا اسم رياض سلامة.
شو بدو يحكي ابو الساعات ببرنامجه يوم الخميس "خلص الوقت". رح يضحك "بهضامته" هو وفريقه التهريجي وجمهوره الأبرياء، اوالمركبين بمهارة من احزاب السلطة، على القاضي في لوكسمبورغ، كما ضحك على غادة عون. سيأتي يوم ولو بعد حين نبكي عليكم لا نضحك. بادروا واعتذروا وادركوا أنفسكم.
رياض سلامة: قلنا لك مرات. سياتي وقت الكل يدور ليحمي راسه، وبيبيع الاخرين. ما صدقت؟ أوقف المكابرة وانك تتعاون، بينما انت تخفي كل المعلومات. أدرك نفسك..واعترف كتعويض جزئي عما ارتكبت.
وإلى من تجاهل وتغاضى وغطى وتجاهل منظومة الفساد، نقول: كفى. لا يرضى لكم الله، ولا الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي ذلك. كفى. واجبكم اليوم ان لا تتأخروا في مسيرة التغيير.


وكلمة اخيرة إلى مجموعة القضاة الجريئين، والمحامين الابطال في "الشعب يريد إصلاح النظام" ، وكل عضو ومؤيد ومناصر ل "تجمع استعادة الدولة"،
وإلى جمعية المودعين والمجموعات الأخرى للمودعين، نقول: انتم الشرفاء. انتم الابطال. انتم من يبقي للبنان واللبنانيين الأمل بأن نستعيده من الاجرام والمجرمين.
والله ان شعرة من شعر القاضية غادة عون المنفوش الذي استهزأتم به، لاشرف من كل بدلاتكم وربطات عنقكم وساعاتكم وسياراتكم وقصوركم من مال الحرام.
ونعدكم وعد الحر والأحرار، انكم ستسمعون في القريب القريب عن مفاجآت أخرى.
سنستعيد وطننا وبلدنا ودولتنا. بدها صبر ودعم. لذلك اصبروا معنا، وادعموا ما استطعتم.
بالمناسبة، اين الحراك المدني؟ حدا بيعرف؟ في تحالفات وانتخابات؟ هنيئا لكم...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout