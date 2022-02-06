عناوين الصحف ليوم الأحد 6 شباط 2022

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الديار: تعطيل لغم الكهرباء قبل جلسة الخميس... و4 ملاحظات لعون على الموازنة

صندوق النقد للوفد اللبناني : الاولوية للاصلاحات قبل الارقام

الوطني الحرّ لـ«الديار» : التمديد غير مطروح والانتخابات حاصلة في موعدها



النهار: الخريطة الانتخابية تنتظر ما بعد 14 شباط



الأنباء الكويتية: ريفي: المبادرة الكويتية تمثل وجهة نظر السياديين اللبنانيين.. والسفارة الأميركية: واشنطن مع شعب لبنان

أسبوع حافل بالتجاذبات وسلفة «الكهرباء» تهدد الانتخابات





الشرق الأوسط: المجتمع الدولي يتطلع لانتخاب برلمان لبناني جديد

الوطن السورية: عرنوس: هناك مراجعة مستمرة للملف بما يحقق العدالة والتشبيك بين الوزارات لتجاوز الثغرات … قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة الدعم وإعادته لكل من يستحقه