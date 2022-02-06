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اجتماع سوري- عراقي- تركي مشترك

6
FEBRUARY
2022
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الوطن السورية: كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني عن التحضير لاجتماع سوري- عراقي- تركي مشترك للبحث في ملف المياه وحصص سورية والعراق في مياه نهر الفرات.

 

الحمداني وفي مقابلة خاصة أجرتها معه «الوطن»، بيّن أنه لا يمكننا القول اليوم إن ملف المياه مع تركيا «معطل»، بل على العكس، حيث بدأت بوادر انفراج مع الجانب التركي في هذا الملف.

 

وأضاف: «لاحظنا في العراق وجود بوادر إيجابية لتطوير العلاقة وتحسينها، وبالتأكيد مشاركة الجانب السوري في المفاوضات الخاصة بتقاسم مياه الفرات سيكون لها طابع إيجابي أكثر، وستعطي له قوة، ولاسيما عندما لا يكون العراق وحده في مفاوضاته مع تركيا، لذلك سورية يجب أن تكون موجودة والجانب التركي دائماً يشير إلى أنه لا يمكن الجلوس إلى المفاوضات بغياب الجانب السوري، ولا يمكن الوصول إلى تفاهمات بخصوص المياه بغياب الجانب السوري، وعندما طلبت في هذه الزيارة ضرورة أن تكون سورية مشاركة، أعلمنا الجانب السوري بأن سورية على استعداد للمشاركة في هذه المفاوضات وتحت أي مستوى، وهذا يعني أيضاً على المستوى الوزاري، وهذا بالتأكيد مرحّب به من الجانب العراقي، لأننا نستطيع من خلال هذا التعاون أن ننهي ما يسمى حجة الجانب التركي بأنه لا يستطيع الجلوس معنا بغياب الجانب السوري، والآن أركان التفاوض كلها اكتملت وإن شاء اللـه سنحقق لقاء قريباً يجمع الأطراف الثلاثة، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء على المستوى الوزاري».

 

وقال الحمداني: «إن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهذا شيء إيجابي، ونتمنى أن تكون بغداد هي الحاضنة لهذا اللقاء المهم».

الوطن السورية
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