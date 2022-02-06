الديار: هوكشتاين ومفاوضات الحدود البحرية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على صعيد آخر يتوقع ان يصل الى بيروت بعد غد الثلاثاء الوسيط الاميركي المسؤول عن ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي هوكشتاين.

وقالت مصادر مطلعة ان المسؤول الاميركي لا يحمل مبادرة محددة، لكنه سيستأنف تحركه بعد زيارة الكيان الاسرائيلي مؤخراً. ويسبق زيارة هوكشتاين الرسالة التي وجهها لبنان الى الامم المتحدة والذي تضمنت التأكيد على ان حقل كاريش الذي تحاول اسرائيل التنقيب فيه هو حقل متنازع عليه وليس حقلا اسرائيلياً.

والجدير بالذكر ان الرئيس بري اكد عشية مجيء هوشكتاين على الالتزام باتفاق الاطار. وكان شدد غير مرة ايضا على وجوب التنقيب في البلوك رقم 9 في الجنوب.