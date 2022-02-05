لبنان يسلم العراق قطعاً أثرية مهربة

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أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، اليوم السبت، تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة من متحف "نابو" اللبناني.



وقال وزير الثقافة محمد مرتضى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع الى العراق".



وأضاف, "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع اخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".