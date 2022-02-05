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سليم التقى دل كول: لإحترام دور اليونيفيل وتسهيل حرية عملها

5
FEBRUARY
2022
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال استيفانو دل كول على رأس وفد من بعثة اليونيفيل.

وأبلغ الجنرال دل كول وزير الدفاع بتعيين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اللواء أرولدو لازارو ساينز خلفا له امس، على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الحالي على رأس اليونيفيل.

وتناول اللقاء “الاستقرار الذي يسود منطقة عمليات القوات الدولية بفضل التعاون مع الجيش في قطاع جنوب الليطاني”.

وفي هذا السياق، شدد سليم على “اهمية احترام دور اليونيفيل وتسهيل حرية عملها، بالتعاون مع الجيش بحسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة، ووجوب عدم حدوث اي اشكالات بين القوة الدولية والسكان”.

وتناول دل كول “أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة”، مؤكدا “العلاقة الممتازة السائدة بين القوة الدولية والمواطنين في مختلف البلدات والتعاون البناء بين اليونيفيل والادارات المحلية”، مشيرا الى ان “الحوادث التي تعرضت لها دوريات اليونيفيل لا تعبر عن اي مشاعر عدائية من قبل المواطنين في تلك المنطقة تجاه القوات الدولية”.

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