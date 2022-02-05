كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح بعد الظهر، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الليل كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي إلى طقس ماطر حتى ظهر اليوم، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً، ثم يتقلب محلياً اعتباراً من ليل الأحد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية.)



- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ومن المتوقع أن تشتد أحياناً خاصة في الجنوب، مع حدوث برق ورعد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من الظهر ويستقر الطقس تدريجياً. نحذر من تكون الجليد خلال الليل على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من 1100 متر.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح بعد الظهر، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الليل كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 إلى 14 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 7 درجات، في الداخل من 3 إلى 6 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: سيىء خاصة على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار خلال الفترة الصباحية، يتحسن بعد الظهر.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%

- حال البحر: مائج اجمالاً.

- حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,33