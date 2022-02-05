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الأمين العام يعين الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسا وقائدا عاما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

5
FEBRUARY
2022
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الجمعة، عن تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيساً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدا عاما لها.

ويخلف اللواء لازارو ساينز اللواء الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي سينهي تفويضه قريبا. وفي بيانه أعرب الأمين العام غوتيريش عن امتنانه للواء ديل كول "على خدمته وقيادته النموذجية."

وسيرة اللواء لازارو ساينز المهنية كبيرة ومتميزة في الجيش الإسباني، ويشغل حاليا منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن الشاملة.

وقد خدم منذ عام 2000 في مقر أوروفورس EUROFORCE بفلورنسا، وفيلق الناتو السريع الانتشار بإسبانيا (فالنسيا). كما خدم في اللواء الإسباني "غوزمان إل-بوينو" "Guzmán el Bueno" بقرطبة ضمن في ثلاثة تكليفات: التكليف الأول، قائد اللواء؛ التكليف الثاني، قائد فوج؛ والثالث، رئيس الأركان.

نبذة عن قائد اليونيفيل الجديد
ويتمتع اللواء لازارو ساينز بخبرة دولية واسعة وتم إيفاده إلى عدة عمليات حفظ السلام: ثلاث جولات في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة (قوة الحماية) وحلف شمال الأطلسي (قوة تحقيق الاستقرار) والاتحاد الأوروبي (يوفور) على التوالي؛ وثلاث جولات إضافية في اليونيفيل بصفته ضابط ارتباط في الناقورة، ورئيس الأركان وقائد القطاع الشرقي.

اللواء لازارو ساينز خريج الأكاديمية العسكرية العامة وكلية الأركان العامة للجيش الإسباني في إسبانيا ولديه تدريب أكاديمي في مجال الدبلوماسية والسلام والأمن.

بالإضافة إلى الإسبانية، يتحدث اللواء لازارو ساينز الإنكليزية والفرنسية والإيطالية.

 

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