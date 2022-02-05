انتخابات 2022- «الأخبار»: مشاكل فريد هيكل الخازن

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كتبت "الأخبار":

يواجه النائب فريد هيكل الخازن صعوبات في تشكيل لائحة في دائرة كسروان ــــ جبيل. فقد حصل في الدورة السابقة على 9081 صوتاً، مستنداً إلى جهود خدماتية ومالية كبيرة، وتمكّن من تأمين الحاصل (14400 صوت) للفوز بمقعدين انتخابيين بفضل تحالفه مع النائب السابق فارس سعيد (5617 صوتاً) وحزب الكتائب ممثلاً بالمرشح شاكر سلامة (2239 صوتاً). المشكلة التي يواجهها الخازن اليوم تتمثّل في عدم حسم سعيد ترشحه بوضوح حتى الآن، وفي تحالف حزب الكتائب مع النائب المستقيل نعمة أفرام. المشكلة الإضافية أن أفرام ترشح في 2018 على لائحة التيار الوطني الحر، واكتفى باللعب في ملعب التيار من دون أن يزاحم الخازن على الأصوات في مناطق نفوذهما المشتركة.