عناوين الصحف ليوم السبت 5 شباط 2022

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الأخبار

ـ السنيورة «بطرك» السنّة؟

ـ لبنانيو أميركا: بايدن... لا تتركنا!

ـ السعودية لا تُسكت صوت اليمن: هبّة في وجْه كارهي المقاومة

ـ روسيا والصين تفتتحان عهداً جديداً: معاً بوجه «الغول» الأميركي

البناء

ـ بوتين وبينغ يعلنان التكامل الاستراتيجيّ… وواشنطن تعزل نفسها بمقاطعة الأولمبياد

ـ مساعٍ حكوميّة لاستبدال سلفة الكهرباء بقرض من البنك الدوليّ لإنقاذ الموازنة

ـ عشيّة وصول هوكشتاين: تحذير لبنانيّ من فشل التفاوض وتثبيت الخط 29 نهائياً

الجمهورية

ـ تعطيل الإنتخابات: إتهامات متبادلة

ـ الليرة مفقودة والدولار متوافر؟!

ـ أزمة لبنان «أعمق» من الاستحقاقات الخارجية

ـ فرنسا ستساعد الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي

ـ بوتين يتسلّح بدعم الصين في مواجهة الغرب

اللواء

ـ إصرار باسيل على سلفة الكهرباء يهدّد بتجاذب يعيق إقرار الموازنة!

ـ حركة انتخابية جنبلاطية باتجاه المسيحيين وأهالي شهداء المرفأ يطالبون برفض ترشيح المطلوبين للعدالة

ـ بوتين يتسلّح بدعم الصين في مواجهته مع الغرب حول أوكرانيا

الديار

ـ الانتخابات حاصلة والمجلس الجديد صورة جديدة للبنان

ـ الثنائي الشيعي يستعد لاكبر حصة نيابية...وتحالف القوات ــ الاشتراكي سيحظى بكتلة وازنة

ـ جعجع لن يتحالف مع بهاء الحريري...والسنيورة يحضّر لجبهة سنية «سيادية»