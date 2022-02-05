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عناوين الصحف ليوم السبت 5 شباط 2022

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الأخبار

ـ السنيورة «بطرك» السنّة؟
ـ لبنانيو أميركا: بايدن... لا تتركنا!
ـ السعودية لا تُسكت صوت اليمن: هبّة في وجْه كارهي المقاومة
ـ روسيا والصين تفتتحان عهداً جديداً: معاً بوجه «الغول» الأميركي

البناء
ـ بوتين وبينغ يعلنان التكامل الاستراتيجيّ… وواشنطن تعزل نفسها بمقاطعة الأولمبياد
ـ مساعٍ حكوميّة لاستبدال سلفة الكهرباء بقرض من البنك الدوليّ لإنقاذ الموازنة
ـ عشيّة وصول هوكشتاين: تحذير لبنانيّ من فشل التفاوض وتثبيت الخط 29 نهائياً

الجمهورية
ـ تعطيل الإنتخابات: إتهامات متبادلة
ـ الليرة مفقودة والدولار متوافر؟!
ـ أزمة لبنان «أعمق» من الاستحقاقات الخارجية
ـ فرنسا ستساعد الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي
ـ بوتين يتسلّح بدعم الصين في مواجهة الغرب

اللواء
ـ إصرار باسيل على سلفة الكهرباء يهدّد بتجاذب يعيق إقرار الموازنة!
ـ حركة انتخابية جنبلاطية باتجاه المسيحيين وأهالي شهداء المرفأ يطالبون برفض ترشيح المطلوبين للعدالة
ـ بوتين يتسلّح بدعم الصين في مواجهته مع الغرب حول أوكرانيا

الديار
ـ الانتخابات حاصلة والمجلس الجديد صورة جديدة للبنان
ـ الثنائي الشيعي يستعد لاكبر حصة نيابية...وتحالف القوات ــ الاشتراكي سيحظى بكتلة وازنة
ـ جعجع لن يتحالف مع بهاء الحريري...والسنيورة يحضّر لجبهة سنية «سيادية»

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