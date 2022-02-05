أسرار الصحف ليوم السبت 5 شباط 2022

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البناء

ـ خفايا

تقول مصادر في الماكينة الانتخابية للثنائي إن هندسة توزيع الأصوات بناء على درس نتائج 2018 ستضمن تأمين خمسة مقاعد إضافية لجبهة التحالفات وإن تبادل التصويت (سواب) بين الحلفاء سيضمن مقعدين إضافيين والحصيلة زيادة 3 مقاعد بعد حساب الخسائر والأرباح المتوقعة.

ـ كواليس

تؤكد مصادر جهاز أمني أن معلوماتها تشير الى نهاية فترة الترقب لفرضية تأجيل الانتخابات بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري لصالح حسم إجراء الانتخابات. وبات الشكل الوحيد للتأجيل مرتبطاً بحرب إقليمية مستبعدة وأي حدث أمني محلي مهما كان كبيرا سيبقى دون اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الجمهورية

ـ يتجّه فريقان على خلافات كبيرة بينهما الى خوض الإنتخابات معا في أكثر من دائرة لأن مصلحتهما ومصلحة حليف لهما تحتّم ذلك.

- أكّد مرجع سياسي كبير أنّه يستحيل وصول أحد خصومه الى رئاسة الجمهورية.

ـ حصل تفاوت كبير في تطبيق حيث أن ّ هناك 161 تعميم القرار مصارف دفعت بالليرة ومصارف أخرى امتنعت ودفعت بالدولار.

اللواء

ـ همس

بدأت سفيرة دولة كبرى وضع برنامج عمل لتفعيل اتصالاتها مع نخب شيعية في إطار البرنامج الإنتخابي ودعم الترشيحات.

ـ غمز

أبلغ حزب بارز عدداً من نوابه الحاليين أن المرحلة تقتضي إجراء تغييرات تطال معظمهم، في هذه المرحلة.

ـ لغز

يكشف قاضٍ بارز أن السلطة القضائية تمرّ بمخاض صعب، وفرز بين «قضاة مستقلين» وآخرين ما يزالون في دائرة المرحلة الماضية.