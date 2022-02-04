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معلومات مقلقة تكشفها مصلحة الليطاني عن كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون هذا العام

4
FEBRUARY
2022
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه “بعد مراجعة المعطيات والاحصاءات منذ عام 1962 حتى اليوم، يتبين أن كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال شهر كانون الثاني 2022 والتي بلغت 31.5 مليون متر مكعب ، لا تزال دون المعدل الوسطي لشهر كانون الثاني البالغ 80 مليون متر مكعب ، علما بان هذه الكميات كانت على الشكل التالي في السنوات الأخيرة:

عام 2019 = 91 مليون متر مكعب.
عام 2020 = 79 مليون متر مكعب.
عام 2021 = 45 مليون متر مكعب.
عام 2022 = 31 مليون متر مكعب.

وهذا ما تبينه منحنيات مخزون بحيرة القرعون لأعوام 2019 – 2020 – 2021 و2022”.

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