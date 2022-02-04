برعاية ميقاتى.. لقاء في السراي بمناسبة "اليوم العالمي للوقاية من السرطان"

A + A -

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاء في السراي الحكومي مساء اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للوقاية من السرطان" أقامه "صندوق دعم مرضى السرطان للبالغين" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.

وحضر اللقاء عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة مي، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الصناعة جورج بوجكيان، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب نقولا نحاس، وسفراء الاردن، الولايات المتحدة الاميركية، كندا، النروج، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري، مدير مركز نايف باسيل للسرطان البروفسور علي طاهر، رئيسة صندوق دعم مرضى السرطان للبالغين هلا دحداح ابو جابر وعدد من الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني، وقدمت الحفل الاعلامية رولا معوض.

دحداح

بدورها، شكرت دحداح الرئيس ميقاتي لانه كان من اول داعمين الصندوق منذ تأسيسه عام 2018، وهو الآن يرحب بالمبادرة هذه.

واعلنت دحداح ان الصندوق تمكن من مؤازرة ومعالجة اكثر من 2500 مريض، وقالت: "لن ندع أحدا يطفىء الشعلة ولن نقف مكتوفي الايدي امام هول التحديات لذلك ندعو الجميع الى مساعدتنا ومد اليد لنا".



البروفسور طاهر

والقى البروفسور طاهر كلمة قال فيها: "نعمل لرفع الضيم عن هذه الشريحة من المرضى في وطننا وعن أهلنا لان هناك من يقصر بالقيام بالحد الأدنى لمعالجة مرضى السرطان، نحن بحاجة للمؤازرة والتكاتف والعمل كفريق واحد، واليد التي تعطي ليست كاليد التي تأخذ".



الدكتور خوري