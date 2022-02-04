الراعي تلقى اتصالا من جعجع

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات اللبنانية" أنطوان مراد موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وسلمه نسخة من الرسالة التي وجهها جعجع الى وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول غالاغير والتي تسلمها في مقر إقامته في السفارة البابوية، وشرح فيها وجهة نظر الحزب من التطورات مؤكدا دعمه "للمواقف الوطنية والمبدئية للبطريرك الراعي".



الدكاش

وبعد الظهر، استقبل الراعي النائب شوقي الدكاش الذي قال بعد اللقاء: "جئت لطلب البركة من غبطته بعد اعادة ترشيحي عن المقعد النيابي في كسروان من قبل حزب القوات اللبنانية، وأنا آمل أن نقوم بواجبنا كما يمليه علينا ضميرنا الوطني لخير هذا الوطن ومن اجل انقاذه. كما تطرقنا الى خطر تأجيل الانتخابات النيابية، فعلى من يحاول القيام بذلك ان يتحمل مسؤولية التداعيات الكارثية لهذا التأجيل".



أضاف: "إن المغتربين يريدون ان يختاروا ممثليهم في لبنان وهم يعرفوهم جيدا، وما عدا ذلك فهو يضرب التمثيل الصحيح لهم ويحرمهم من حق اساسي في حياة وطنهم".

زوار

كما التقى البطريرك الماروني القنصل الفخري لمدغشقر في لبنان محمد الجوزو الذي نقل رسالة تهنئة بالاعياد من وزير خارجية مدغشقر ووضع الراعي في اجواء العلاقات المشتركة بين لبنان ومدغشقر وشؤون الجالية في لبنان.



ثم استقبل الاعلامي سيمون ابو فاضل.



اتصال

ومساء، تلقى الراعي اتصالا هاتفيا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات على الساحة اللبنانية.