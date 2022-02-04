living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الراعي تلقى اتصالا من جعجع

4
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات اللبنانية" أنطوان مراد موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وسلمه نسخة من الرسالة التي وجهها جعجع الى وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول غالاغير والتي تسلمها في مقر إقامته في السفارة البابوية، وشرح فيها وجهة نظر الحزب من التطورات مؤكدا دعمه "للمواقف الوطنية والمبدئية للبطريرك الراعي".
 
الدكاش 
وبعد الظهر، استقبل الراعي النائب شوقي الدكاش الذي قال بعد اللقاء: "جئت لطلب البركة من غبطته بعد اعادة ترشيحي عن المقعد النيابي في كسروان من قبل حزب القوات اللبنانية، وأنا آمل أن نقوم بواجبنا كما يمليه علينا ضميرنا الوطني لخير هذا الوطن ومن اجل انقاذه. كما تطرقنا الى خطر تأجيل الانتخابات النيابية، فعلى من يحاول القيام بذلك ان يتحمل مسؤولية التداعيات الكارثية لهذا التأجيل".
 
أضاف: "إن المغتربين يريدون ان يختاروا ممثليهم في لبنان وهم يعرفوهم جيدا، وما عدا ذلك فهو يضرب التمثيل الصحيح لهم ويحرمهم من حق اساسي في حياة وطنهم".
 زوار 
كما التقى البطريرك الماروني القنصل الفخري لمدغشقر في لبنان محمد الجوزو الذي نقل رسالة تهنئة بالاعياد من وزير خارجية مدغشقر ووضع الراعي في اجواء العلاقات المشتركة بين لبنان ومدغشقر وشؤون الجالية في لبنان.
 
ثم استقبل الاعلامي سيمون ابو فاضل.
 
اتصال 
ومساء، تلقى الراعي اتصالا هاتفيا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout