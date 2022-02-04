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ميقاتي يجتمع مع وزير الطاقة ومدير عام "كهرباء لبنان" في السراي الحكوميّ

4
FEBRUARY
2022
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، عصر اليوم في السراي الحكومي.

كذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة النادي الثقافي العربي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري على رأس وفد ضمّ السيدين فادي تميم وعدنان حمود.

اثر اللقاء، أعلنت بعاصيري: "التقينا بدولة الرئيس لتسليمه رسالة الدعوة لرعاية معرض كتاب بيروت العربي والدولي، وطبعاً الدورة العادية كانت في السنوات السابقة تقام في شهر  كانون الأول، ولكن ارتأينا بعد انتهاء أعمال الترميم في القاعة التي يعقد المعرض فيها، أن نقيم المعرض الآن في محاولة لاستنهاض الحياة الثقافية في بيروت وفي لبنان عامة. فمعرض الكتاب هو لقاء وتظاهرة فكرية ومعرفية، وهو أيضا ظاهرة صمود امام الوضع الميداني في لبنان".

اضافت: "كان دولة الرئيس مُرحباً جداً في هذه الزيارة، وشجعنا بأن يكون المعرض ضمن الطموحات التي يسعى الكل إليها، وخاصة المجتمع الثقافي في لبنان. وسيقام المعرض بين 3 و 13 أذار المقبل تحت عنوان: "بيروت الصمود"، ونعول أن يكون المجتمع اللبناني كله مشاركاً وفاعلاً في هذا اللقاء لرفع صوت الفكر والمعرفة والحكمة أمام الضجيج الهدام في البلد.


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