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ياسين تابع موضوع التعديات على مجرى نهر الجوز...ويطلب الى وزير الداخلية الايعاز بوقف التعديات

4
FEBRUARY
2022
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تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع المعنيين موضوع التعديات على الطبيعة في مجرى نهر الجوز في منطقة كفرحلدا وتحديدا عند الشلالات، وطلب من وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الايعاز إلى رئيس بلدية كفرحلدا وإلى القوى الامنية التدخل بحزم ووقف الاعمال الجارية من قطع أشجار وشق طريق ترابية ورمي ردميات.


وجاء في الرسالة التي بعث بها وزير البيئة إلى وزير الداخلية: "لما كان نهر الجوز مصنفا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة بموجب القرار رقم 22 تاريخ 24/2/1998 وقد نصت المادة الثانية منه على حماية هذا الموقع مع حرم يمتد إلى 500 متر بالنسبة لاشغال الاعمال المختلفة، ونصت المادة الثالثة منه على ان وزارة البيئة تحدد شروط الترخيص لأية انشاءات في الموقع ضمن تدابير الحماية التي تراها مناسبة. ولما تبين وجود تعديات على مجرى نهر الجوز وتحديدا عند شلالات كفرحلدا من قطع اشجار، وشق طريق ترابية وجرف اتربة ورمي ردميات في الموقع، مما أدى الى إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية في الموقع من اشجار وتربة ومياه وتشويه لمجرى النهر وللمنظر الطبيعي، فإننا نطلب من معاليكم الايعاز الى رئيس البلدية والى قوى الامن الداخلي بإيقاف الاعمال".

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