تعيين مستشارين وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل...في نقابة محرري الصحافة اللبنانية

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عيّنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية المستشارين فيرا جولهجيان، حسنا سعاده، ريما فرح،سناء صبرا، آلين فرح، ، مارلين وهبه، احمد درويش، احمد الغربي، جورج برباري، رمزي عبد الخالق، علي عيسى، رمزي منصور، مارون مارون، مارك بخعازي.

كما تقرر،خلال خلوة مطولة في مقر النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، تشكيل اللجان وتسمية اعضائها على النحو الاتي:

أ- لجنة التدريب المهني:

يمنى شكر غريب رئيسا، والزملاء ايمان شمص شقير، نضال ايوب، داود ابراهيم، مارلين خليفه ، ناتالي مبارك ابو كرم أعضاء.

ب-لجنة المواقع الالكترونية:

واصف عواضه رئيسا والزملاء: جوزف سمعان ، ميراي فغالي، جورج غره، محمد نمر، فرج عبجي، غسان الزعتري، محمد حمود، إكرام صعب أعضاء.

ج- لجنة الشؤون الاجتماعية والمناسبات:

هنادي السمرا رئيسا والزملاء: رندا ابو صالح، نانسي فاخوري، تانيا اسطفان، لميا شديد،رنا وهبه، ساره منصور ، دعاء حمصي ، حنان مرهج، ميراي بصيبص ، حسام الحسن، عماد الزغبي أعضاء.

د- لجنة الشؤون الاقتصادية:

جورج بكاسيني رئيسا والزملاء عصام شلهوب، جوزف فرح، منير الحافي، دانا حلاوي، باميلا ابراهيم، فاديا عثمان، مصطفى خازم أعضاء.

ه- لجنة الشؤون الثقافية:

سكارليت حداد رئيسا. والزملاء: منى سكريه، جورج طرابلسي، عبد الغني طليس، صونيا الاشقر ، حبيب يونس، رولا عبدالله، كلود ابو شقرا، عبد الكريم فياض أعضاء.

و- لجنة النشاطات الرياضية :

غسان ريفي رئيسا. والزملاء: نمر جبر ، وديع عبد النور، سليم عواضه، محمد فواز، بهجت حمدان، ناجي شربل، طوني حايك، اسماعيل حيدر أعضاء.

ز- لجنة التواصل مع كليات الإعلام وتطوير المناهج:

وليد عبود رئيسا.والزملاء: غدير سعاده، غسان حجار، نعمت عازوري اوسي ، باسم عساف، نانسي السيد أعضاء.

ح- لجنة الاتصالات الدولية والعربية:

صلاح تقي الدين رئيسا. والزملاء : جانيت مسعد، ، ريما صيرفي، آني صرافيان، ريميال نعمه، وليد الحاج، عمر حلوه أعضاء.

ط- لجنة الصحافة الفرنكوفونية:

سكارليت حداد رئيسا. والزملاء : ميشال توما ، ميراي فارس بويز، ماري جوزف صادر صوايا، فادي نون، جو فرشخ أعضاء.

ي- لجنة الحريات الاعلامية :

علي يوسف رئيسا: غاده حلاوي ، نورما ابي زيد، نجلاء حمود ، صمود غزال، ساره مطر.

ك-لجنة الإعلام المرئي والمسموع:

وليد عبود رئيسا: جورج صليبي ،رندلى جبور، جلال عساف، داليا داغر، بثينه عليق، عماد خياط، ربيكا ابو ناضر ، فؤاد خريس اعضاء

ل- لجنة انشاء الصندوق التعاضدي: علي يوسف رئيسا. والزملاء: كميل عبد الله ، حسين زلغوط، يوسف الهاشم، عماد شدياق، أعضاء.

م- لجنة صحافيي الانتشار اللبناني:

جوزف القصيفي رئيسا: كريستيان اوسي ، اندريه قصاص (كندا)، جوزف سعاده( الولايات المتحدة الاميركية) ، سايد مخايل ( اوستراليا)، ايلي مصبنجي( فرنسا) ، كميل الطويل( بريطانيا) ، جورج عيد( الإمارات العربية المتحدة) ، فادي جفال(قطر).

وأطلقت نقابة المحررين ورشة تطوير النقابة وتحديثها، وتحصين المهنة والعاملين فيها، وهي تفتح أبوابها أمام الراغبين من الزملاء بالانخراط فيها، لأنها معنية بالنهوض بمهنتها ومأسسة اطرها النقابية وتوطيد دعائم الممارسة السليمة لها.

ووأوضحت النقابة أن لجنة الموارد المالية تعمل تحت إشراف مكتب مجلس النقابة ، وهدفها تنمية موارد النقابة لتستطيع القيام بالنشاطات المقررة وتوفير موارد دائمة لدعم صندوق النقابة. وتضم هذه اللجنة الزملاء غسان ريفي، ، احمد درويش، نبيل براكس،منير الحافي ، عامر الارناؤوط، ميشلين حداد .

وتجتمع اللجان خلال ١٥ يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيلها لتنتخب مقررين لها، وامناء سر لجلساتها، واعلان خطة عملها والبرنامج الزمني التنفيذي.

وسمى مجلس النقابة سعيد غريب ورامي نجم لعضوية المجلس الأعلى للصحافة اللبنانية.

من ناحية ثانية، سيبدأ مجلس النقابة ابتداء من هذا الأسبوع اتصالاته مع المعنيين المحليين والدوليين بقطاع الدواء لتحريك موضوع صيدلية النقابة .

كذلك شكل مجلس النقابة لجنة من واصف عواضه ووليد عبود، ومحامي النقابة الاستاذ انطوان حويس، لوضع اقتراحات لتعديل النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة بغرض تحديثه وتطويره، وعرض هذه الاقتراحات على مجلس النقابة لمناقشتها واقرارها قبل رفعها إلى المراجع القانونية المختصة.

وسيكثف المجلس اتصالاته مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال لتعيين محامين متطوعين من قبلهما للدفاع عن الزملاء الصحافيين والاعلاميين كافة للدفاع عنهم أمام القضاء في وجه اي ملاحقة يتعرضون إليها تتعلق بقضايا النشر.

ودعا المجلس الصحافيين والاعلاميين ممن تتوافر فيهم الشروط، ولم يتقدموا بعد بطلبات انتسابهم إلى النقابة، إلى المبادرة بتقديم هذه الطلبات للبت فيها بموجب القوانين الناظمة لهذا الموضوع.