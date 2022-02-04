لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي أكدت الإستمرار في قرار اللاعودة

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أعلنت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" في بيان أنه "لليوم الثالث على التوالي، جاء إعتصام اللجنة الفاعلة اليوم أمام السرايا في زحلة للمطالبة بحقوق الأساتذة التي وعدوا بها: بدل نقل، راتب شهري، المساعدة الإجتماعية، العقد الكامل، غلاء معيشة يوازي سعر صرف الدولار والحوافز 90 دولارًا التي لم تصرف إلا لعدد قليل منهم".

وأوضحت أن "كل هذه الوعود لم ينل منها المتعاقد ليرة واحدة".



وأكدت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين "الإستمرار في قرار اللاعودة،" مشيرة إلى أن "التحركات ستكون غدًا الساعة 10 قبل الظهر أمام شكيب جابر في عاليه، والساعة 11 عند مدخل حاصبيا".