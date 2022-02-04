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الأمطار والسيول تحتجز سيارات.. وثلوج كثيفة على المرتفعات

4
FEBRUARY
2022
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يشهد لبنان طقسا ممطرا بغزارة مع "خلايا" رعدية ورياح عاتية، وثلوج كثيفة غطت المرتفعات الجبلية بدءًا من الـ 1000 متر.

 

وأدّت غزارة الامطار الى تشكل سيول ومستنقعات على مختلف الطرقات واحتجاز مواطنين داخل سياراتهم واعاقة حركة السير، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".

 

ففي قرى وبلدات المتن الاعلى وجرد عاليه، تساقطت الثلوج بكثافة على ارتفاع الـ 1000 متر، مما ادى الى اقفال المدارس وشل الحركة.

كما تشهد المناطق الجنوبية طقسا ممطرا وعاصفا، حيث تساقطت حبات البرد الكبيرة في صور وسط رياح قوية، وبلغ ارتفاع الموج المترين، وتعطلت حركة الملاحة في المرفأ التجاري، فيما لازم الصيادون ومراكبهم حرم الميناء وتوقفوا عن مزاولة اعمالهم.

 

كما أدت الأمطار الغزيرة الى تشكل البرك والمستنقعات مما اعاق حركة مرور السيارات، وخصوصا في شارعي الحسبة والجميزات شرق صور، في حين عملت عناصر الدفاع المدني على سحب عدد من السيارات التي علقت وتعطلت.

 

وفي زوق مكايل، عملت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني على سحب 3 سيارات علق اصحابها في داخلها نتيجة تبرك مياه الأمطار، ما ادى إلى إعاقة حركة السير.

 

اما في الشوف فتساقطت الثلوج اعتبارا من ساعات الصباح بشكل كثيف ، وتسببت بقطع الطرق بدءا من ارتفاع 1000 متر وما فوق. ومع استمرار الوقت تدنت الثلوج الى المناطق المتوسطة مترافقة بزخات من البرد، مما ادى الى عرقلة المرور على الطرقات واقفال المدارس والمؤسسات.

 

وقد رافق العاصفة ايضا برق ورعد وضباب كثيف لف المنطقة مع اجواء باردة وتدن في درجات الحرارة، بالاضافة الى انهيارات عدة شهدتها طرقات المنطقة بسبب السيول التي خلفتها المتساقطات.

 

كذلك غطت الثلوج المرتفعات العكارية بدءا من الـ 1100 متر، من اكروم الى الرويمة في بيت جعفر، والشنبوق اعالي القبيات واعالي عكار العتيقة، والقموعة-فنيدق ووطى مشمش البويدرات - مرجحين، والقموعة الهرمل.

 

من جهته، افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان سماكة الثلج في بلدة فنيدق بلغت الـ10 سنتمترات، وعلى الطريق من النبع الى القموعة وصلت الى نحو ال25 سنتمرا مع تكون الجليد، بفعل التدني الملحوظ في درجات الحرارة.
وتمنى على السائقين عدم سلوك هذه الطريق موقتا لعدم اعاقة عمل الجرافات التي تقوم بفتحها بالاتجاهين.

 

وتساقطت الثلوج ايضا على المرتفعات القريبة من الهرمل، مما ادى الى قطع طريق الهرمل الضنيه والهرمل مشمش قضاء عكار، فيما طريق الهرمل القبيات فهي سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والسيارات الرباعية الدفع.

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