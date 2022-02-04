living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قناة سعودية تنهي تعاقدها مع موظف لبناني.. والسبب؟

4
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر، بأن شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية أنهت تعاقدها مع أحد العاملين فيها من الجنسية اللبنانية بعد ما تم تداول "إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن".

 

وكشف المصدر الخاص بقنوات "SSC" الفضائية لـ"سبق" أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية، الذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن، عبر حساباته الشخصية".

 

وأكد المصدر ذاته أن "الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارا بإنهاء خدماته"، مشددا في الوقت ذاته على أن "إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة، تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق".

 

وقال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس التحرير في صحيفة "سبق"، إن "المقيم اللبناني المسيء للمملكة في تغريداته تم طرده من الشركة المتعاقدة مع قنوات SSC".

 

وأضاف أن "التحرك كان سريعا، وتم استبعاد الموظف صاحب التغريدات المسيئة للمملكة من العمل وطرده (من السعودية) بتأشيرة خروج نهائي".

 

ولم توضح صحيفة "سبق" تفاصيل أخرى عن الحادثة، ولم تذكر اسم الشخص المطرود.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout