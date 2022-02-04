قناة سعودية تنهي تعاقدها مع موظف لبناني.. والسبب؟

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أفادت صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر، بأن شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية أنهت تعاقدها مع أحد العاملين فيها من الجنسية اللبنانية بعد ما تم تداول "إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن".

وكشف المصدر الخاص بقنوات "SSC" الفضائية لـ"سبق" أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية، الذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن، عبر حساباته الشخصية".

وأكد المصدر ذاته أن "الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارا بإنهاء خدماته"، مشددا في الوقت ذاته على أن "إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة، تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق".

وقال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس التحرير في صحيفة "سبق"، إن "المقيم اللبناني المسيء للمملكة في تغريداته تم طرده من الشركة المتعاقدة مع قنوات SSC".

وأضاف أن "التحرك كان سريعا، وتم استبعاد الموظف صاحب التغريدات المسيئة للمملكة من العمل وطرده (من السعودية) بتأشيرة خروج نهائي".

ولم توضح صحيفة "سبق" تفاصيل أخرى عن الحادثة، ولم تذكر اسم الشخص المطرود.