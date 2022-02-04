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هذا ما يُخبئه طقس الـ Weekend

4
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر ومن المتوقع ان تشتد أحيانا ، خصوصا في الجنوب مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تنحسر الأمطار بدءا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا، ثم يتقلب محليا اعتبارا من ليل الأحد.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11و 19 درجة مئوية).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1000متر وما فوق نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 850 متر مع تدني درجات الحرارة، يحذر من تشكل السيول وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية.

السبت: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خصوصا في الجنوب مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار بدءا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح خلال الليل وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 10 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
- الانقشاع: سيء خصوصا على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60و 80%
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 17 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12

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