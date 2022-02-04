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ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: اتفقنا على جلسة الخميس المقبل في بعبدا لاقرار الموازنة ورفعها الى مجلس النواب

4
FEBRUARY
2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعرض معه الاوضاع العامة واجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون موازنة العام 2022، اضافة الى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائي وواضح.

 

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فقال: "التقيت فخامة الرئيس ووضعته في الاجواء التي سادت في الايام الاخيرة، لجهة مناقشة مشروع الموازنة داخل مجلس الوزراء والانتهاء منه في الجلسة المقبلة ان شاء الله، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية، واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا عند الثانية بعد الظهر على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. اما الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه، فهو اجواء زيارتي الى تركيا ولقائي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ونقلت الى الرئيس عون تحيات الرئيس التركي وحرصه على افضل العلاقات مع لبنان. ونظراً الى وجود العديد من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، ابلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة."


سئل: هل ستكون هناك سلفة للكهرباء؟
اجاب: "وضعت فخامة الرئيس في اجواء هذا الموضوع ايضاً، ومبدئياً ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب. يجب ان نعتمد اما وجود الكهرباء بشكل دائم ام لا، فالحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو امر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن. لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي."

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