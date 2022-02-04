عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 شباط 2022

A + A -

الأخبار

ـ أولمبياد بكين 2022: عالمٌ جديد

ـ ‫صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال

ـ مقاتلو الحرب الناعمة

‫ـ «المحسنون» الألمان: «يسار» بنكهة ليبرالية

ـ ‫هوس البطولة الأميركي: بايدن يقطف رأس "داعش"

ـ صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال

ـ رسائل «غير ديبلوماسيّة» لديبلوماسيّة الفاتيكان

الجمهورية

ـ موازنة توازي بين الإيرادات والإدارات

ـ غلاغير: التعيير آت

ـ الإمام علي والمسيحيون

ـ بماذا تختلف انتخابات 2022 عما سبقها؟

ـ لا موازنة، لا استجرار، لا ناقورة ولا صندوق

ـ تحسين مداخيل القطاع العام.. ماذا عن الخاص؟

نداء الوطن

ـ الدهر يومان... يا سلطة الفجار والتجار

ـ هل فقد سلامة أهليته للاستمرار في منصبه؟

ـ المشنوق يطلق قواعد... "ما بعد سعد الحريري"

ـ صيرفة للاستيراد... والتهريب!

ـ "عاصفة" الدولار الجمركي في مهب أسعار الصرف ونسف المعاهدات

البناء

ـ المجتمع المدنيّ لتأجيل الانتخابات…والمشنوق يتحدّى بهاء… وحزب الله مستعدّ

ـ الموازنة للإقرار: تأجيل سلفة الكهرباء ودولار صيرفة للجمارك مع استثناءات

ـ برّي: لا تأجيل للانتخابات…وسلاح المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال والأطماع