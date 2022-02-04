عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 شباط 2022

الأخبار
ـ أولمبياد بكين 2022: عالمٌ جديد
ـ صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال
ـ مقاتلو الحرب الناعمة
ـ «المحسنون» الألمان: «يسار» بنكهة ليبرالية
ـ هوس البطولة الأميركي: بايدن يقطف رأس "داعش"
ـ صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال
ـ رسائل «غير ديبلوماسيّة» لديبلوماسيّة الفاتيكان
الجمهورية
ـ موازنة توازي بين الإيرادات والإدارات
ـ غلاغير: التعيير آت
ـ الإمام علي والمسيحيون
ـ بماذا تختلف انتخابات 2022 عما سبقها؟
ـ لا موازنة، لا استجرار، لا ناقورة ولا صندوق
ـ تحسين مداخيل القطاع العام.. ماذا عن الخاص؟
نداء الوطن
ـ الدهر يومان... يا سلطة الفجار والتجار
ـ هل فقد سلامة أهليته للاستمرار في منصبه؟
ـ المشنوق يطلق قواعد... "ما بعد سعد الحريري"
ـ صيرفة للاستيراد... والتهريب!
ـ "عاصفة" الدولار الجمركي في مهب أسعار الصرف ونسف المعاهدات
البناء
ـ المجتمع المدنيّ لتأجيل الانتخابات…والمشنوق يتحدّى بهاء… وحزب الله مستعدّ
ـ الموازنة للإقرار: تأجيل سلفة الكهرباء ودولار صيرفة للجمارك مع استثناءات
ـ برّي: لا تأجيل للانتخابات…وسلاح المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال والأطماع