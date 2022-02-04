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أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 شباط 2022

4
FEBRUARY
2022
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الجمهورية

ـ لم يبت بعد بمصير الوفد اللبناني في ملف حيوي في انتظار تبيان اذا كانت هذه المفاوضات ستستأنف أم تبقى مجمدة
ـ قال مطلعون على زيارة مسؤول رفيع للبنان إنها لم تحمل أي مبادرة وتأتي لتؤكد المؤكد من كل المجتمع الدولي، ساعدوا أنفسكم لنساعدكم.
ـ عبّر عدد من السفراء عن اهتمامهم الكبير بنتائج لقاءات عقدت خارج لبنان وهم يسعون إلى لقاءات عاجلة لفهم نتائجها.

البناء

تؤكد مصادر عمانية وجود مساعٍ لوقف التصعيد المتبادل بين الإمارات وأنصار الله ضمن سلة شاملة لحل يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب يتضمن فك الحصار ويتوج بحوار يمني يمني وأن الإمارات والأنصار أكدا الموافقة على أن تضع مسقط مسودة لمبادرتها المدعومة دولياً وإقليمياً.


وفقاً لدراسة إحصائية انتخابية أنجزت لحساب سفارة غربية يشكل مجموع المقاعد المضمونة التي سينالها خصوم حزب الله بمن فيهم القوات والاشتراكي والكتائب و مخزومي وبهاء الحريري والمعارضات المختلفة وبقايا المستقبل هو 43 مقعداً مقابل 58 لحلفاء حزب الله والتنافس على 27 مقعداً.

 

اللواء
عوَّمت التحويلات الجارية فضلاً عن الكمية المتداولة في الأسواق وضعية عدم وقوع البلد في نقص في الدولارات، كما حصل في العامين الماضيين..

أُدرجت زيارة مسؤول رسمي إلى عاصمة قريبة في إطار أن الخيارات مفتوحة أمامه، وسط معلومات عن إجراءات يجري التداول بها لدى عواصم بارزة..

طلب رئيس حزب من مقرَّب منه الاتصال بمسؤول نقدي كبير، والإعراب عن التضامن معه إلى آخر المواجهة!

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