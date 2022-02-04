انتخابات 2022 - عين «القوات» على السنة والدروز في مرجعيون

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كتبت "الأخبار" :

تنشط القوات اللبنانية خدماتياً ومالياً في منطقة مرجعيون (تضم أقضية مرجعيون وحاصبيا والنبطية وبنت جبيل)، على نحو مشابه لنشاطها في بشري وزحلة، في محاولة لتشكيل لائحة أقوى من تلك الضعيفة التي شكلتها في الانتخابات الماضية، عندما حصل مرشحها فادي سلامة على 2435 صوتاً، مقابل 1671 صوتاً لمرشح التيار الوطني الحر فادي مسعد، في تقدم نادر للقوات على التيار، لم يحدث سوى في بشري والكورة وزحلة. علماً أن هناك صعوبة أمام القوات هذه المرة في تحقيق النتائج نفسها، بسبب العلاقة المتوترة مع جمهور تيار المستقبل الذي يمتلك حضوراً في هذه الدائرة، حيث حصل مرشحه على 8543 صوتاً، في مقابل 2512 صوتاً لمرشح الحزب الديموقراطي وسام شروف. ولم يتضح بعد ما إذا كان تحالف القوات والحزب التقدمي الاشتراكي سينسحب على هذه الدائرة في حال امتناع النائب أنور الخليل عن الترشح. علماً أن هناك شبه استحالة في تأمين لائحة القوات حاصلاً انتخابيّاً أياً تكن التحالفات التي تعقدها.