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«اللواء» عن ملف ترسيم الحدود البحرية: لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين

4
FEBRUARY
2022
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كتبت "اللواء":

 مع قرب إقرار مشروع موازنة العام 2022 الاسبوع المقبل في جلسة اخيرة في القصر الجمهوري، ينشغل لبنان بملف جديد هو ملف ترسيم الحدود البحرية مع وصول الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الاسبوغ المقبل، حاملاً وجهة نظر العدو الاسرائيلي ومقترحات اميركية جديدة جرى تسريبها بتقاسم الحقول النفطية والغازية المتجاورة بين لبنان وفلسطين المحتلة (حقلا قانا وكاريش)، من دون ان تعرف تفاصيل المقترحات الاميركية أو مدى دقتها وجديتها.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين، فقد قال لبنان ما عنده وينتظر المسعى الاميركي. والموقف اللبناني معروف وهو التمسك بحقوقه في النقاط من واحد الى 23 مع الاولوية لحصة لبنان كاملة في حقل قانا وإمتداداته تحت الماء.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية، امس الاول الأربعاء، عن استعدادها لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بما يتعلق بالحدود البحرية للبلدين.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة «الحرة» امس الاول: إن واشنطن تدعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.

وأضافت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها: أن كبير مستشاري أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، يواصل العمل بجد مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بما في ذلك زيارات إلى المنطقة.

وكانت بعض المعلومات لم يتم التأكد من صحتها افادت إن «هوكشتاين زار إسرائيل الأحد والتقى بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، التي أبلغت المبعوث الأميركي أن إسرائيل تريد صفقة وأنها مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتم الحفاظ على مصالحها الأمنية».

اللواء
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